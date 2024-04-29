Вера Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Галушкина) Лидия Александровна

Отец ребёнка: Галушкин Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Галушкина) Валентина Александровна

Отец ребёнка: Галушкин Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галушкин Виктор Александрович

Отец ребёнка: Галушкин Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галушкин Евгений Александрович

Отец ребёнка: Галушкин Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галушкин Леонид Александрович

Отец ребёнка: Галушкин Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галушкин Юрий Александрович

Отец ребёнка: Галушкин Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галушкин Александр Александрович

Смерть
Неизвестно

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