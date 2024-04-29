Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Галушкина) Лидия Александровна
Отец ребёнка: Галушкин Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Галушкина) Валентина Александровна
Отец ребёнка: Галушкин Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галушкин Виктор Александрович
Отец ребёнка: Галушкин Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галушкин Евгений Александрович
Отец ребёнка: Галушкин Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галушкин Леонид Александрович
Отец ребёнка: Галушкин Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галушкин Юрий Александрович
Отец ребёнка: Галушкин Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно