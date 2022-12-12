Ильинский Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильинский Николай Степанович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

20.12.1760

Дата смерти

27.08.1846

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1767 по 1781
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1781 по 1795
Псков, город Псков, Псковская область
Место жительства
С 1795 по 1846
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
27.08.1846
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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