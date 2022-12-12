Ильинский Николай Степанович
Место рождения
Дата рождения20.12.1760
Дата смерти27.08.1846
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1767 по 1781
Место жительства
С 1781 по 1795
Псков, город Псков, Псковская область
Место жительства
С 1795 по 1846
Смерть
27.08.1846