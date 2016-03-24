Березовская (Шнитова) Галина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти24.03.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.01.1983
Дочь: Малютина (Березовская) Анна Валентиновна
Отец ребёнка: Березовский Валентин Юрьевич
Рождение ребёнка
24.12.1986
Дочь: Березовская Антонида Валентиновна
Отец ребёнка: Березовский Валентин Юрьевич
Рождение ребёнка
25.10.1989
Сын: Березовский Максим Валентинович
Отец ребёнка: Березовский Валентин Юрьевич
Смерть
24.03.2016