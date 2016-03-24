Березовская (Шнитова) Галина Александровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Березовская (Шнитова) Галина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

24.03.2016

Пол

Женский

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березовский Валентин Юрьевич

Рождение ребёнка
09.01.1983

Дочь: Малютина (Березовская) Анна Валентиновна

Отец ребёнка: Березовский Валентин Юрьевич

Рождение ребёнка
24.12.1986

Дочь: Березовская Антонида Валентиновна

Отец ребёнка: Березовский Валентин Юрьевич

Рождение ребёнка
25.10.1989

Сын: Березовский Максим Валентинович

Отец ребёнка: Березовский Валентин Юрьевич

Смерть
24.03.2016

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