Кишкичев Михаил Филатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кишкичева Вера Ивановна
Военная служба
Неизвестно
отдан в рекруты в 17
Рождение ребёнка
25.09.1801
Сын: Кишкичев Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Кишкичева Вера Ивановна
Рождение ребёнка
15.09.1804
Сын: Кишкичев Никита Михайлович
Мать ребёнка: Кишкичева Вера Ивановна
Смерть
Неизвестно