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Кишкичев Михаил Филатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Кишкичев Филат Иванович

Мать: Кишкичева Варвара Пахомовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кишкичева Вера Ивановна

Военная служба
Неизвестно
отдан в рекруты в 17
Рождение ребёнка
25.09.1801

Сын: Кишкичев Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Кишкичева Вера Ивановна

Рождение ребёнка
15.09.1804

Сын: Кишкичев Никита Михайлович

Мать ребёнка: Кишкичева Вера Ивановна

Смерть
Неизвестно

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