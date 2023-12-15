Губина Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1883 ст.
Сын: Губин Константин Николаев
Отец ребёнка: Губин Николай Васильев
Рождение ребёнка
06.04.1886 ст.
Отец ребёнка: Губин Николай Васильев
Смерть
Неизвестно