Губина Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губина Матрона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губин Николай Васильев

Рождение ребёнка
Около 1883 ст.

Сын: Губин Константин Николаев

Отец ребёнка: Губин Николай Васильев

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.04.1886 ст.

Сын: Губин Василий Васильев

Отец ребёнка: Губин Николай Васильев

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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