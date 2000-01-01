Тотаринов Антон Иванович
Место рожденияд. Пенгино (-ская) (Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд, Березовский оброчный стан, Подгородная волость; Город Киров)
Дата рожденияВычислено 1719 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1719 ст.
Отец: Тотаринов Иван Артемьевич
Мать: не указана
д. Пенгино (-ская) (Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд, Березовский оброчный стан, Подгородная волость; Город Киров)
Смерть
Неизвестно