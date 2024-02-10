Пшеницына Елизавета Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1932
Дочь: Катошина (Пшеницына) Лариса Александровна
Отец ребёнка: Пшеницын Александр Михайлович
Погорелка, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно