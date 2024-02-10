Пшеницына Елизавета Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пшеницына Елизавета Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1932

Дочь: Катошина (Пшеницына) Лариса Александровна

Отец ребёнка: Пшеницын Александр Михайлович

Погорелка, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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