Арзубова Наталья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Арзубов Яков Дмитриевич
Бракосочетание
До 1899
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Арзубов Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Арзубов Михей (Михаил) Яковлевич
Отец ребёнка: Арзубов Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Арзубов Яков Дмитриевич
Смерть
Неизвестно