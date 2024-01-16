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Арзубова Наталья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Арзубов Яков Дмитриевич

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
До 1899

Муж: Арзубов Яков Дмитриевич

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Арзубов Фёдор Яковлевич

Отец ребёнка: Арзубов Яков Дмитриевич

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Арзубов Михей (Михаил) Яковлевич

Отец ребёнка: Арзубов Яков Дмитриевич

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Арзубов Илья Яковлевич

Отец ребёнка: Арзубов Яков Дмитриевич

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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