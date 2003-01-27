Жаворонок Янина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаворонок Янина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.2003

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.2003

Отец: Жаворонок Николай Михайлович

Мать: Жаворонок Татьяна Петровна

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