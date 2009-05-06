Прудникова (Кафтанчикова) Нелли Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1938
Рождение ребёнка
30.07.1963
Дочь: Усенко Елена Геннадьевна
Отец ребёнка: Эпов Геннадий Владимирович
Рождение ребёнка
22.11.1970
Дочь: Шеметова Юлия Геннадьевна
Отец ребёнка: Эпов Геннадий Владимирович
Развод
20.01.1981
Развод
20.01.1981
Муж: не указан
Бракосочетание
14.03.1981
Бракосочетание
Неизвестно