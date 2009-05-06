Прудникова (Кафтанчикова) Нелли Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прудникова (Кафтанчикова) Нелли Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1938

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1938

Отец: Кафтанчиков Николай Иванович

Мать: Якунина Наталья Евдокимовна

Рождение ребёнка
30.07.1963

Дочь: Усенко Елена Геннадьевна

Отец ребёнка: Эпов Геннадий Владимирович

Рождение ребёнка
22.11.1970

Дочь: Шеметова Юлия Геннадьевна

Отец ребёнка: Эпов Геннадий Владимирович

Развод
20.01.1981

Муж: Эпов Геннадий Владимирович

Развод
20.01.1981

Муж: не указан

Бракосочетание
14.03.1981

Муж: Прудников Владимир Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эпов Геннадий Владимирович

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