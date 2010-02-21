Ковалёв Андрей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1910
Дата смерти15.06.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.06.1987