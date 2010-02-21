Ковалёв Андрей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалёв Андрей Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1910

Дата смерти

15.06.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковалёва Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковалёва Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковалёва Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковалёва Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковалёва Мария Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалёва Мария Никифоровна

Смерть
15.06.1987
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