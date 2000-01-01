Густайтис Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Густайтис Степан Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Густайтис Ян

Мать: Тихонова Татьяна Деменьтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Густайтис Зоя Степановна

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Густайтис Анатолий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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