Густайтис Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Густайтис Ян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Густайтис Зоя Степановна
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Густайтис Анатолий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Ивановна
Смерть
Неизвестно