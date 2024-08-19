Luoma Vihtori — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Luoma Vihtori

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1893

Дата смерти

09.03.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1920 г.р.
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Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Luoma (Laurila) Emilia

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Luoma (Laurila) Emilia

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Luoma (Laurila) Emilia

Рождение ребёнка
01.06.1920

Сын: Luoma Veikko

Мать ребёнка: Luoma (Laurila) Emilia

Смерть
09.03.1975

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