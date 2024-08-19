Luoma Vihtori
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1893
Дата смерти09.03.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1920
Сын: Luoma Veikko
Мать ребёнка: Luoma (Laurila) Emilia
Смерть
09.03.1975