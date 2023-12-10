Гавшина Мария Якимовна (Екимовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавшина Мария Якимовна (Екимовна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Гавшин Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Гавшин Андрей Кириллович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Гавшин Семен Андреевич

Отец ребёнка: Гавшин Андрей Кириллович

Миронята, Кезский район, Республика Удмуртия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гавшина Серафима Андреевна

Отец ребёнка: Гавшин Андрей Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гавшина Софья (Соня) Андреевна

Отец ребёнка: Гавшин Андрей Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавшин Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Гавшин Андрей Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гавшина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Гавшин Андрей Кириллович

Смерть
Неизвестно
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