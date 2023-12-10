Гавшина Мария Якимовна (Екимовна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1923
Сын: Гавшин Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Гавшин Андрей Кириллович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Гавшин Андрей Кириллович
Миронята, Кезский район, Республика Удмуртия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гавшина Серафима Андреевна
Отец ребёнка: Гавшин Андрей Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гавшина Софья (Соня) Андреевна
Отец ребёнка: Гавшин Андрей Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гавшин Андрей Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гавшина Анна Андреевна
Отец ребёнка: Гавшин Андрей Кириллович
Смерть
Неизвестно