Габяши Хасан-Гата
Место рождения
Дата рождения11.01.1863
Дата смерти07.08.1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1874 по 1895
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1895 по 1899
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
С 1918 по 1932
Арск, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1932 по 1936
Архангельская обл.
Смерть
07.08.1936
Место жительства
С 1936 по 1936