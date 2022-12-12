Габяши Хасан-Гата — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габяши Хасан-Гата

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Место рождения

Малый Сулабаш, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.01.1863

Дата смерти

07.08.1936

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Малый Сулабаш, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1874 по 1895
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1895 по 1899
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
С 1918 по 1932
Арск, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1932 по 1936
Архангельская обл.
Смерть
07.08.1936
Малый Сулабаш, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1936 по 1936
Малый Сулабаш, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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