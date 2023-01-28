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Козлов Валентин Фирсович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1906 г.р.

Мать

Около 1907 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927

Отец: Козлов Фирст Иванович

Мать: Козлова Анна Трифоновна

Сведения получены с сайта "Старообрядческом Подмосковье" https://www.genealogy-kzn.ru/pk_1943-1944_zapr/, из похозяйственной книги 1943-1944 г.г. дер. Запрудино, запись 56.
Смерть
Неизвестно

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