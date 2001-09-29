Широкова Нина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1949
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1949
Отец: Шаламов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
08.10.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Широков Михаил Ильич
Рождение ребёнка
05.03.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Широков Михаил Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Широков Михаил Ильич