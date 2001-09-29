Широкова Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШирокова Нина Петровна

Широкова Нина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1949

Пол

Женский

Отец

Мать

1927 г.р.

Муж

1946 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1949

Отец: Шаламов Петр Васильевич

Мать: Шаламова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
08.10.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Широков Михаил Ильич

Рождение ребёнка
05.03.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Широков Михаил Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широков Михаил Ильич

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