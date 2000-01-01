Майлова Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Дручинина Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Майлов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иващенко Вера Ивановна
Отец ребёнка: Майлов Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2018