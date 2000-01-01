Майлова Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майлова Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Добавил:

УЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Дручинина Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Майлов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иващенко Вера Ивановна

Отец ребёнка: Майлов Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Майлов Иван Васильевич

Смерть
2018
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