Княгина (Рычкова) Евдокия Анфимовна 1739 — найти родственников по фамилии на Familio
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Княгина (Рычкова) Евдокия Анфимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Княгин Ерофей Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
с. Филипповское, Россия
Рождение ребёнка
1757

Сын: Княгин Сильвестр Ерофеевич

Отец ребёнка: Княгин Ерофей Сергеевич

Рождение ребёнка
1762

Сын: Княгин Стефан Ерофеевич

Отец ребёнка: Княгин Ерофей Сергеевич

Рождение ребёнка
1764

Дочь: (Княгина) Анастасия Ерофеевна

Отец ребёнка: Княгин Ерофей Сергеевич

Рождение ребёнка
1765

Сын: Княгин Тимофей Ерофеевич

Отец ребёнка: Княгин Ерофей Сергеевич

Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Княгина) Фекла Ерофеевна

Отец ребёнка: Княгин Ерофей Сергеевич

Рождение ребёнка
1768

Сын: Княгин Евстафий Ерофеевич

Отец ребёнка: Княгин Ерофей Сергеевич

Рождение ребёнка
1775

Сын: Княгин Дмитрий Ерофеевич

Отец ребёнка: Княгин Ерофей Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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