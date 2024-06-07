Княгина (Рычкова) Евдокия Анфимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с. Филипповское, Россия
Рождение ребёнка
1757
Сын: Княгин Сильвестр Ерофеевич
Отец ребёнка: Княгин Ерофей Сергеевич
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Княгин Ерофей Сергеевич
Рождение ребёнка
1764
Дочь: (Княгина) Анастасия Ерофеевна
Отец ребёнка: Княгин Ерофей Сергеевич
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Княгин Ерофей Сергеевич
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Княгина) Фекла Ерофеевна
Отец ребёнка: Княгин Ерофей Сергеевич
Рождение ребёнка
1768
Сын: Княгин Евстафий Ерофеевич
Отец ребёнка: Княгин Ерофей Сергеевич
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Княгин Ерофей Сергеевич
Смерть
Неизвестно