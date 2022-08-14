Шумаков Олег Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумаков Олег Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ПШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1979

Отец: Шумаков Павел Петрович

Мать: Шумакова Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
02.08.2012

Дочь: Шумакова Пелагея Олеговна

Мать ребёнка: Тимофеева Евгения Владимировна

Москва
Рождение ребёнка
04.08.2015

Дочь: Щумакова Арина Олеговна

Мать ребёнка: Тимофеева Евгения Владимировна

Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева Евгения Владимировна

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