Шумаков Олег Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1979
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1979
Отец: Шумаков Павел Петрович
Рождение ребёнка
02.08.2012
Дочь: Шумакова Пелагея Олеговна
Мать ребёнка: Тимофеева Евгения Владимировна
Москва
Рождение ребёнка
04.08.2015
Дочь: Щумакова Арина Олеговна
Мать ребёнка: Тимофеева Евгения Владимировна
Москва
Бракосочетание
Неизвестно