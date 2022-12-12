Dorfman Sukher — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Dorfman Sukher

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1800 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1824 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Dorfman Yankel

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Dorfman Meer

Мать ребёнка: Dorfman Khaya

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Sura

Мать ребёнка: Dorfman Khaya

Рождение ребёнка
1856

Сын: Dorfman Khaim-Yankel

Мать ребёнка: Dorfman Khaya

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Dorfman Khaya

Смерть
Неизвестно
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