Dorfman Sukher
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Dorfman Yankel
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Dorfman Meer
Мать ребёнка: Dorfman Khaya
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Sura
Мать ребёнка: Dorfman Khaya
Рождение ребёнка
1856
Сын: Dorfman Khaim-Yankel
Мать ребёнка: Dorfman Khaya
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Dorfman Khaya
Смерть
Неизвестно