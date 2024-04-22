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Кваченков Михаил Николаевич

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

22.05.1906 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1879 г.р.

Мать

Около 1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1906 ст.

Отец: Кваченков Николай Иванов

Мать: Кваченкова Татьяна Иванова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Крещение
27.05.1906 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемники: Евгения Иванова Кваченкова (Органистова)
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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