Кваченков Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения22.05.1906 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1906 ст.
Крещение
27.05.1906 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемники: Евгения Иванова Кваченкова (Органистова)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно