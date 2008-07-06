Мордюкова Нонна (Ноябрина) Викторовна
Место рожденияс. Константиновка, Артемовский округ, Украинская ССР (ныне - Константиновский район, Донецкая область, Украина)
Дата рождения27.11.1925
Дата смерти06.07.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
27.11.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Константиновка, Артемовский округ, Украинская ССР (ныне - Константиновский район, Донецкая область, Украина)
Место жительства
Неизвестно
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
06.07.2008
Москва, город федерального значения Москва