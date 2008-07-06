Мордюкова Нонна (Ноябрина) Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мордюкова Нонна (Ноябрина) Викторовна

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Место рождения

с. Константиновка, Артемовский округ, Украинская ССР (ныне - Константиновский район, Донецкая область, Украина)

Дата рождения

27.11.1925

Дата смерти

06.07.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
27.11.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Константиновка, Артемовский округ, Украинская ССР (ныне - Константиновский район, Донецкая область, Украина)
Место жительства
Неизвестно
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
06.07.2008
Москва, город федерального значения Москва
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