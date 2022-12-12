Макарова (Кондрашова) Пелагея Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Макаров Прокофий Кузьмич
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Макарова Федора Прокопьевна
Отец ребёнка: Макаров Прокофий Кузьмич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Макарова Ирина Прокопьевна
Отец ребёнка: Макаров Прокофий Кузьмич
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Макарова Ирина Прокопьевна
Отец ребёнка: Макаров Прокофий Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно