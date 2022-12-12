Макарова (Кондрашова) Пелагея Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Кондрашова) Пелагея Яковлевна

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Место рождения

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Харланов-Кондрашов Яков Иванович

Мать: Кондрашова Прасковья Михайловна

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Макаров Ефим Прокопьевич

Отец ребёнка: Макаров Прокофий Кузьмич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Макарова Федора Прокопьевна

Отец ребёнка: Макаров Прокофий Кузьмич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Макарова Ирина Прокопьевна

Отец ребёнка: Макаров Прокофий Кузьмич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Макарова Ирина Прокопьевна

Отец ребёнка: Макаров Прокофий Кузьмич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Прокофий Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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