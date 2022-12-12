Самсонов Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсонов Александр Васильевич

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Место рождения

с. Андреевка, Елисаветградский уезд Херсонской губернии

Дата рождения

14.11.1859

Дата смерти

30.08.1914

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1859

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Андреевка, Елисаветградский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1859
с. Андреевка, Елисаветградский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1875
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
По 1884
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1896
г. Елисаветград, Елисаветградский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1904
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Смерть
30.08.1914
окрестности Вилленберга, Восточная Пруссия
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