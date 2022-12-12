Самсонов Александр Васильевич
Место рожденияс. Андреевка, Елисаветградский уезд Херсонской губернии
Дата рождения14.11.1859
Дата смерти30.08.1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1859
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Андреевка, Елисаветградский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1859
с. Андреевка, Елисаветградский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1875
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
По 1884
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1896
г. Елисаветград, Елисаветградский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1904
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Смерть
30.08.1914
окрестности Вилленберга, Восточная Пруссия