(Грезова) Степанида Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Грезова) Степанида Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1911

Дочь: Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Грезов Ефим Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вира (?) Ефимовна

Отец ребёнка: Грезов Ефим Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Ефимовна

Отец ребёнка: Грезов Ефим Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грезов Семён Ефимович

Отец ребёнка: Грезов Ефим Максимович

Смерть
Неизвестно
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