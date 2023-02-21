(Грезова) Степанида Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.02.1911
Дочь: Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Грезов Ефим Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вира (?) Ефимовна
Отец ребёнка: Грезов Ефим Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Ефимовна
Отец ребёнка: Грезов Ефим Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Грезов Ефим Максимович
Смерть
Неизвестно