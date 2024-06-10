Власов Николай Петрович Около ?.02.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Власов Николай Петрович

Место рождения

Белгород, город Белгород, Белгородская область

Дата рождения

Около ?.02.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности
1951 г.р.

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.02.1913

Отец: Власов Петр

Мать: не указана

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Рождение ребёнка
06.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Власова (Бобровник) Людмила Павловна

Пенза
Рождение ребёнка
07.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Власова (Бобровник) Людмила Павловна

Пенза
Рождение ребёнка
29.12.1951

Дочь: Ясеновская (Власова) Надежда

Мать ребёнка: Власова (Бобровник) Людмила Павловна

Биробиджан, город Биробиджан, Еврейская автономная область
Смерть
Неизвестно

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