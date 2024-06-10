Власов Николай Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.02.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.02.1913
Отец: Власов Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Власова (Бобровник) Людмила Павловна
Пенза
Рождение ребёнка
07.03.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Власова (Бобровник) Людмила Павловна
Пенза
Рождение ребёнка
29.12.1951
Дочь: Ясеновская (Власова) Надежда
Мать ребёнка: Власова (Бобровник) Людмила Павловна
Биробиджан, город Биробиджан, Еврейская автономная область
Смерть
Неизвестно