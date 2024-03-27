(Вахитова) Минникамал Арслановна
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смерти1965
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Вахитов Арслан
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Бану Тажетдиновна
Отец ребёнка: Тажетдин
г.Черчик Узбекская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тажетдин
Смерть
1965
г.Черчик, Ташкентская область, Узбекская ССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Черчик, Ташкентская область, Узбекская ССР