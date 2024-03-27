(Вахитова) Минникамал Арслановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Вахитова) Минникамал Арслановна

(Вахитова) Минникамал Арслановна

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1916

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Вахитов Арслан

Мать: Вахитова Латфикамал Загретдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Бану Тажетдиновна

Отец ребёнка: Тажетдин

г.Черчик Узбекская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тажетдин

Смерть
1965
г.Черчик, Ташкентская область, Узбекская ССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Черчик, Ташкентская область, Узбекская ССР
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close