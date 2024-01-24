Кравчук Пантелеймон Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравчук Пантелеймон Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1912

Дата смерти

17.04.1975

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1912

Отец: Кравчук Андрей Аввакумович

Мать: Кравчук Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Дехтяренко Нина Пантелеймоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1950

Сын: Кравчук Анатолий Пантелеймонович

Мать ребёнка: Кравчук Лидия Матвеевна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Кравчук Сергей Пантелеймонович

Мать ребёнка: Кравчук Лидия Матвеевна

Голдашовка, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравчук Лидия Матвеевна

Смерть
17.04.1975
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