Кравчук Пантелеймон Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1912
Дата смерти17.04.1975
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1912
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Дехтяренко Нина Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
09.05.1950
Сын: Кравчук Анатолий Пантелеймонович
Мать ребёнка: Кравчук Лидия Матвеевна
Рождение ребёнка
1954
Сын: Кравчук Сергей Пантелеймонович
Мать ребёнка: Кравчук Лидия Матвеевна
Голдашовка, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кравчук Лидия Матвеевна
Смерть
17.04.1975