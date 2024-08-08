Глухих Тимофей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1641
Дата смерти1700
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1641
Отец: Глухих Иван Филиппов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1660
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1662
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1679
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1689
Сын: Глухих Иван Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1700