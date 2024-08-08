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Глухих Тимофей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1641

Дата смерти

1700

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1641

Отец: Глухих Иван Филиппов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1660

Сын: Глухих Афанасий Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1662

Сын: Глухих Спиридон Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1679

Сын: Глухих Андрей Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1689

Сын: Глухих Иван Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1700

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