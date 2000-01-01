Марков Амфилокий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1836
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1836 ст.
Жена: Маркова Ульяна Егорова
1836г. МК Лубягино (свадьба) жених Лубягинского прихода Пасеговской волости дер. Авилаковской холост первым браком невеста девица. поруч. по женеху Пасеговской волости крест. дер. ? Пётр Прохоров ? де... Показать все
Смерть
После 1836