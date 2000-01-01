Марков Амфилокий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марков Амфилокий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1836

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1836 ст.

Жена: Маркова Ульяна Егорова

1836г. МК Лубягино (свадьба) жених Лубягинского прихода Пасеговской волости дер. Авилаковской холост первым браком невеста девица. поруч. по женеху Пасеговской волости крест. дер. ? Пётр Прохоров ? де... Показать все
Смерть
После 1836
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