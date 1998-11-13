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Зайцева Ульяна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1910

Дата смерти

13.11.1998

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1935

Сын: Красиньков Владимир Никифорович

Отец ребёнка: Красиньков Никифор Егорович

Рождение ребёнка
30.07.1939

Сын: Красиньков Виктор Никифорович

Отец ребёнка: Красиньков Никифор Егорович

Рождение ребёнка
17.12.1939

Дочь: Красенькова Любовь Никифоровна

Отец ребёнка: Красиньков Никифор Егорович

Рождение ребёнка
03.03.1947

Сын: Красиньков Сергей Никифорович

Отец ребёнка: Красиньков Никифор Егорович

Рождение ребёнка
03.03.1947

Дочь: Модина Альбина Некифоровна

Отец ребёнка: Красиньков Никифор Егорович

Рождение ребёнка
01.10.1949

Сын: Красеньков Николай Никифорович

Отец ребёнка: Красиньков Никифор Егорович

Смерть
13.11.1998

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