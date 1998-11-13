Зайцева Ульяна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1910
Дата смерти13.11.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.04.1935
Сын: Красиньков Владимир Никифорович
Отец ребёнка: Красиньков Никифор Егорович
Рождение ребёнка
30.07.1939
Сын: Красиньков Виктор Никифорович
Отец ребёнка: Красиньков Никифор Егорович
Рождение ребёнка
17.12.1939
Дочь: Красенькова Любовь Никифоровна
Отец ребёнка: Красиньков Никифор Егорович
Рождение ребёнка
03.03.1947
Сын: Красиньков Сергей Никифорович
Отец ребёнка: Красиньков Никифор Егорович
Рождение ребёнка
03.03.1947
Дочь: Модина Альбина Некифоровна
Отец ребёнка: Красиньков Никифор Егорович
Рождение ребёнка
01.10.1949
Сын: Красеньков Николай Никифорович
Отец ребёнка: Красиньков Никифор Егорович
Смерть
13.11.1998