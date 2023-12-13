Пятыгина (Устинова) Надежда Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Устинов Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пятыгин Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Пятыгин Алексей Данилович
Рождение ребёнка
16.07.1930
Отец ребёнка: Пятыгин Алексей Данилович
Первунова, Алапаевское, Свердловская область