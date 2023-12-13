Пятыгина (Устинова) Надежда Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пятыгина (Устинова) Надежда Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Устинов Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пятыгин Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Пятыгин Алексей Данилович

Рождение ребёнка
16.07.1930

Сын: Пятыгин Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Пятыгин Алексей Данилович

Первунова, Алапаевское, Свердловская область

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