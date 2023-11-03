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Скорик Денис Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.10.1015

Дочь: Скорик Алена Денисовна

Мать ребёнка: Скорик Елена Леонидовна

Рождение
08.04.1983

Отец: Скорик Валентин Николаевич

Мать: Корнеева Скорик Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
19.06.2012

Дочь: Скорик Мария Денисовна

Мать ребёнка: Скорик Елена Леонидовна

Рождение ребёнка
01.11.?

Сын: Скорик Никита Денисович

Мать ребёнка: Скорик Елена Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скорик Елена Леонидовна

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