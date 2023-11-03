Скорик Денис Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.10.1015
Дочь: Скорик Алена Денисовна
Мать ребёнка: Скорик Елена Леонидовна
Рождение
08.04.1983
Рождение ребёнка
19.06.2012
Дочь: Скорик Мария Денисовна
Мать ребёнка: Скорик Елена Леонидовна
Рождение ребёнка
01.11.?
Мать ребёнка: Скорик Елена Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скорик Елена Леонидовна