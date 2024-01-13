Лысенко Эдуард Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лысенко Юрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Водитель-дальнобойщик
Рождение ребёнка
08.06.1999
Дочь: Лысенко Эмилия Эдуардовна
Мать ребёнка: Лысенко (Полупанова) Лариса Владимировна
Рождение ребёнка
09.05.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лысенко (Полупанова) Лариса Владимировна