Лысенко Эдуард Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко Эдуард Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1972 г.р.

Дети

1999 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лысенко Юрий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лысенко (Полупанова) Лариса Владимировна

Работа или профессия
Неизвестно
Водитель-дальнобойщик
Рождение ребёнка
08.06.1999

Дочь: Лысенко Эмилия Эдуардовна

Мать ребёнка: Лысенко (Полупанова) Лариса Владимировна

Рождение ребёнка
09.05.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лысенко (Полупанова) Лариса Владимировна

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