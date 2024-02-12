Копылов Владимир Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.03.1974
Дочь: Копылова Марина Владимировна
Мать ребёнка: Донченко Лидия Александровна
Рождение ребёнка
21.08.1983
Дочь: Чернышова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Донченко Лидия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно