Копылов Владимир Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылов Владимир Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1974

Дочь: Копылова Марина Владимировна

Мать ребёнка: Донченко Лидия Александровна

Рождение ребёнка
21.08.1983

Дочь: Чернышова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Донченко Лидия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Донченко Лидия Александровна

Смерть
Неизвестно
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