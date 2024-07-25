Новожилова (Сиденина) Александра Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.05.1972
Ковригино, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.04.1974
Смерть
Неизвестно