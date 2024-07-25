Новожилова (Сиденина) Александра Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новожилова (Сиденина) Александра Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сиденин Артемий Иванович

Мать: Сиденина Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новожилов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новожилов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новожилов Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новожилов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
16.05.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новожилов Владимир Александрович

Ковригино, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.04.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новожилов Владимир Александрович

Смерть
Неизвестно

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