Михаил Анисимов
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиС 1804 по 1814
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Афанасьева
Рождение ребёнка
1769
Сын: Симеон Михайлов
Мать ребёнка: Евдокия Афанасьева
Рождение ребёнка
1776
Сын: Алексей Михайлов
Мать ребёнка: Евдокия Афанасьева
Смерть
С 1804 по 1814