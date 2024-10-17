Михаил Анисимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Анисимов

Место рождения

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

С 1804 по 1814

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1739 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Афанасьева

Рождение ребёнка
1769

Сын: Симеон Михайлов

Мать ребёнка: Евдокия Афанасьева

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Алексей Михайлов

Мать ребёнка: Евдокия Афанасьева

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
С 1804 по 1814
Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

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