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Милюшкин Фирс

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Милюшкин Спиридон Никифорович

Мать: Милюшкина Елисавета (Петровна?)

Смерть
Неизвестно
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