Кириленко / Кириченко / Павел Никонович
Место рождения
Дата рождения12.01.1856
Дата смерти01.08.1862
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1856
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1856г.лист № 4,зап.№ 6, ЦГИАК /г.Киев/ , Ф-127-1012-3012.
Крещение
13.01.1856
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1856г. лист № 4,зап.№ 6, ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 127-1012-3012. | Godparents:Крестьянка помещика Браневицкого с.Гребенки - Марианна Романовна Иванова и отставной бомбардир... Показать все
Смерть
01.08.1862
Причина смерти: Болезнь-дифтерит | Покровская церковь с.Гребенки м/к 1862г,лист № 40,зап.№ 20, ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-3400
Похороны
03.08.1862