Овчинникова Устинья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова Устинья Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1744 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1763 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овчинников Игнат Филиппович

Жеребятьево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Игнат Филиппович

Смерть
Неизвестно
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