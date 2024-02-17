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Patrin Kharlampiy

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Место рождения

Lugovskoe, Chita, Russia

Дата рождения

04.02.1918

Дата смерти

11.10.1987

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

1938 г.р.
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Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1918

Отец: Patrin Mark

Мать: Patrina Klavdia

Lugovskoe, Chita, Russia
Образование
1934
Lugovskoe, Chita, Russia
7 классов Татинской неполной средней школы
Работа или профессия
С ?.03.1936
Солонцовская начальная школа
Учитель начальных классов
Работа или профессия
С ?.09.1936 по ?.09.1939
Закаменская начальная школа
Завуч
Бракосочетание
1936

Жена: Patrina Fekla

Образование
1936
Сретенское Педагогическое училище
2-а курса по специальности: учитель начальных классов
Рождение ребёнка
07.12.1938

Дочь: Selyukova Klavdia

Мать ребёнка: Patrina Fekla

Работа или профессия
С ?.09.1939 по 1940
Луговская начальная школа
Директор
Рождение ребёнка
11.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Patrina Fekla

Работа или профессия
С ?.12.1941
17 зенад РГК 51 А
Военнослужащий
Военная служба
?.12.1941
Газимуро-Заводский р-н, Читинская обл., Россия
Получение воинского звания/чина
29.12.1942
Младший лейтенант
Военная награда
17.07.1944
Орден Красной Звезды
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.»
Военная награда
30.05.1945
Орден Отечественной войны II степени
Военная награда
30.09.1945
Медаль «За победу над Японией»
Военная награда
30.04.1954
Медаль «За боевые заслуги»
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Patrina Fekla

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Patrina Fekla

Смерть
11.10.1987
Irkutsk, Russia
Похороны
Неизвестно
Марковское кладбище
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