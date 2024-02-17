Patrin Kharlampiy
Место рожденияLugovskoe, Chita, Russia
Дата рождения04.02.1918
Дата смерти11.10.1987
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1918
Отец: Patrin Mark
Мать: Patrina Klavdia
Lugovskoe, Chita, Russia
Образование
1934
Lugovskoe, Chita, Russia
7 классов Татинской неполной средней школы
Работа или профессия
С ?.03.1936
Солонцовская начальная школа
Учитель начальных классов
Работа или профессия
С ?.09.1936 по ?.09.1939
Закаменская начальная школа
Завуч
Бракосочетание
1936
Жена: Patrina Fekla
Образование
1936
Сретенское Педагогическое училище
2-а курса по специальности: учитель начальных классов
Рождение ребёнка
07.12.1938
Дочь: Selyukova Klavdia
Мать ребёнка: Patrina Fekla
Работа или профессия
С ?.09.1939 по 1940
Луговская начальная школа
Директор
Рождение ребёнка
11.09.1940
Работа или профессия
С ?.12.1941
17 зенад РГК 51 А
Военнослужащий
Военная служба
?.12.1941
Газимуро-Заводский р-н, Читинская обл., Россия
Получение воинского звания/чина
29.12.1942
Младший лейтенант
Военная награда
17.07.1944
Орден Красной Звезды
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.»
Военная награда
30.05.1945
Орден Отечественной войны II степени
Военная награда
30.09.1945
Медаль «За победу над Японией»
Военная награда
30.04.1954
Медаль «За боевые заслуги»
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
11.10.1987
Irkutsk, Russia
Похороны
Неизвестно
Марковское кладбище