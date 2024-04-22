Щедрова Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щедрова Мария Алексеевна

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
16.01.1911

Муж: Усынин Степан Михайлович

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Усынина Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Усынин Степан Михайлович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Усынин Максим Степанович

Отец ребёнка: Усынин Степан Михайлович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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