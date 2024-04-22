Щедрова Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Бракосочетание
16.01.1911
Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Усынина Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Усынин Степан Михайлович
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Усынин Степан Михайлович
Смерть
Неизвестно