(Лугинина) Ксения Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лугинина) Ксения Родионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лугинин Григорий Мокиев

Рождение ребёнка
1824

Сын: Лугинин Трофим Григорьев

Отец ребёнка: Лугинин Григорий Мокиев

Рождение ребёнка
1832

Сын: Лугинин Иоан Григорьев

Отец ребёнка: Лугинин Григорий Мокиев

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Не Указана) (Лугинина) Дарья Григорьева

Отец ребёнка: Лугинин Григорий Мокиев

Кабанское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Лугинина) Харитина Григорьева

Отец ребёнка: Лугинин Григорий Мокиев

Смерть
Неизвестно

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