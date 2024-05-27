(Лугинина) Ксения Родионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Лугинин Григорий Мокиев
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Лугинин Григорий Мокиев
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Не Указана) (Лугинина) Дарья Григорьева
Отец ребёнка: Лугинин Григорий Мокиев
Кабанское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Лугинина) Харитина Григорьева
Отец ребёнка: Лугинин Григорий Мокиев
Смерть
Неизвестно