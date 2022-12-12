Банникова Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Банников Анатолий Федорович
Отец ребёнка: Банников Федор Игнатьевич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Банников Николай Федорович
Отец ребёнка: Банников Федор Игнатьевич
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Банникова Клавдия Федоровна
Отец ребёнка: Банников Федор Игнатьевич
Арест
05.04.1933
Мера наказания: Раскулачить и выслать за пределы района с семьей Документ-основание о раскулачивании/лишении прав: Протокол заседания Президиума Манчажского райисполкома по рассмотрению и утверждению... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно