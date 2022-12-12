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Банникова Наталья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Банников Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Банников Федор Игнатьевич

Емельяновка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1918

Сын: Банников Николай Федорович

Отец ребёнка: Банников Федор Игнатьевич

Емельяновка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Банникова Клавдия Федоровна

Отец ребёнка: Банников Федор Игнатьевич

Сарсы-Вторые, Красноуфимский округ, Свердловская область
Арест
05.04.1933
Сарсы-Вторые, Красноуфимский округ, Свердловская область
Мера наказания: Раскулачить и выслать за пределы района с семьей Документ-основание о раскулачивании/лишении прав: Протокол заседания Президиума Манчажского райисполкома по рассмотрению и утверждению... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Банников Федор Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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