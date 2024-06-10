Лоскутов Андрей Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения17.10.1820 ст.
Дата смерти24.05.1893 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
17.10.1820 ст.
У крестьянина Лаврентия Васильева Лоскутова сын Андрей. Восприемник: иерей Карп Ушнурский. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. 237, оп. 75, д. 1793, л. 70, № 97. В РС 1834 г... Показать все
Бракосочетание
Около 1840
Рождение ребёнка
31.12.1840 ст.
Мать ребёнка: Лоскутова Агафья Яковлевна
В РС 1858 7 мая - 17 лет.(и дата рождения) ЦГАКО_Д_176_2_1864_1240~1241_3
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Лоскутова Парасковья Андреевна
Мать ребёнка: Лоскутова Агафья Яковлевна
В РС 1858 7 мая - 16 лет. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1240~1241_3
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Лоскутова Софья Андреевна
Мать ребёнка: Лоскутова Агафья Яковлевна
В РС 1858 7 мая - 13 лет. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1240~1241_3
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Лоскутова Авдотья Андреевна
Мать ребёнка: Лоскутова Агафья Яковлевна
В РС 1858 7 мая - 12 лет. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1240~1241_3
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Лоскутова Ирина Андреевна
Мать ребёнка: Лоскутова Агафья Яковлевна
В РС 1858 7 мая - 8 лет. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1240~1241_3
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Лоскутова Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Лоскутова Агафья Яковлевна
В РС 1858 7 мая - 6 лет. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1240~1241_3
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Лоскутова Авдотья Андреевна
Мать ребёнка: Лоскутова Агафья Яковлевна
В РС 1858 7 мая - 4 года. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1240~1241_3
Рождение ребёнка
?.02.1858
Дочь: Лоскутова Федосья Андреевна
Мать ребёнка: Лоскутова Агафья Яковлевна
В РС 1858 7 мая - 3 месяца. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1240~1241_3
Смерть
24.05.1893 ст.
26.05.1893 года погребен Андрей Лавринов Лоскутов, 70 лет. л. 126 об. 127