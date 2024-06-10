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Лоскутов Андрей Лаврентьевич

Место рождения

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

17.10.1820 ст.

Дата смерти

24.05.1893 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1820 ст.

Отец: Лоскутов Лаврентий Васильевич

Мать: Лоскутова (Зуева) Ирина Яковлевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
У крестьянина Лаврентия Васильева Лоскутова сын Андрей. Восприемник: иерей Карп Ушнурский. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. 237, оп. 75, д. 1793, л. 70, № 97. В РС 1834 г... Показать все
Бракосочетание
Около 1840

Жена: Лоскутова Агафья Яковлевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
31.12.1840 ст.

Сын: Лоскутов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Лоскутова Агафья Яковлевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
В РС 1858 7 мая - 17 лет.(и дата рождения) ЦГАКО_Д_176_2_1864_1240~1241_3
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Лоскутова Парасковья Андреевна

Мать ребёнка: Лоскутова Агафья Яковлевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
В РС 1858 7 мая - 16 лет. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1240~1241_3
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Лоскутова Софья Андреевна

Мать ребёнка: Лоскутова Агафья Яковлевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
В РС 1858 7 мая - 13 лет. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1240~1241_3
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Лоскутова Авдотья Андреевна

Мать ребёнка: Лоскутова Агафья Яковлевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
В РС 1858 7 мая - 12 лет. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1240~1241_3
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Лоскутова Ирина Андреевна

Мать ребёнка: Лоскутова Агафья Яковлевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
В РС 1858 7 мая - 8 лет. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1240~1241_3
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Лоскутова Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Лоскутова Агафья Яковлевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
В РС 1858 7 мая - 6 лет. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1240~1241_3
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Лоскутова Авдотья Андреевна

Мать ребёнка: Лоскутова Агафья Яковлевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
В РС 1858 7 мая - 4 года. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1240~1241_3
Рождение ребёнка
?.02.1858

Дочь: Лоскутова Федосья Андреевна

Мать ребёнка: Лоскутова Агафья Яковлевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
В РС 1858 7 мая - 3 месяца. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1240~1241_3
Смерть
24.05.1893 ст.
Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
26.05.1893 года погребен Андрей Лавринов Лоскутов, 70 лет. л. 126 об. 127

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