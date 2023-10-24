Харитонова (Шабарова) Надежда Валентиновна
Место рожденияДеревня Клеменево Кирилловский район
Дата рождения28.06.1957
ПолЖенский
Отец
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Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1957
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Шабарова Зоя Ивановна
Деревня Клеменево Кирилловский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Харитонов Владимир Павлович
Город Вологда
Бракосочетание
Неизвестно