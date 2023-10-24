Харитонова (Шабарова) Надежда Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонова (Шабарова) Надежда Валентиновна

Место рождения

Деревня Клеменево Кирилловский район

Дата рождения

28.06.1957

Пол

Женский

Отец

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Мать

1930 г.р.

Муж

1953 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1957

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Шабарова Зоя Ивановна

Деревня Клеменево Кирилловский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харитонов Владимир Павлович

Город Вологда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харитонов Владимир Павлович

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