Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксинья

Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Алексей Павлович

Отец ребёнка: Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
1795

Сын: Макар

Отец ребёнка: Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Катерина Павловна

Отец ребёнка: Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
1805

Сын: Решунов Григорий Павлович

Отец ребёнка: Павел Алексеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.