Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Сын: Алексей Павлович
Отец ребёнка: Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
1795
Сын: Макар
Отец ребёнка: Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Катерина Павловна
Отец ребёнка: Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
1805
Сын: Решунов Григорий Павлович
Отец ребёнка: Павел Алексеевич
Смерть
Неизвестно