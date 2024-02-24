анастасия гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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анастасия гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1885

Пол

Женский

Отец

1848 г.р.

Мать

1851 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
1885

Отец: гавриил илларионов

Мать: федосья софронова

Смерть
1885
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