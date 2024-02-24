Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
анастасия гаврилова
анастасия гаврилова
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1885
Дата смерти
1885
Пол
Женский
Отец
гавриил илларионов
1848 г.р.
Мать
федосья софронова
1851 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
из
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец:
гавриил илларионов
Мать:
федосья софронова
Смерть
1885
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия