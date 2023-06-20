Краева (Вавиловых?) Анна Терентьевна
Место рожденияд. Кобелевых, Орловский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1712
Дочь: Устинья Краева
Отец ребёнка: Краев Степан
Рождение ребёнка
1722
Дочь: ??? Краева
Отец ребёнка: Краев Степан
д. Ключеская
Рождение ребёнка
1729
Сын: Краев Анисим Краев
Отец ребёнка: Краев Степан
д. Ключеская
Рождение ребёнка
1731
Сын: Краев Степан Краев
Отец ребёнка: Краев Степан
д. Ключеская
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Васса Краева
Отец ребёнка: Краев Степан
д. Ключеская
Смерть
Неизвестно