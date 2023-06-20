Краева (Вавиловых?) Анна Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краева (Вавиловых?) Анна Терентьевна

Место рождения

д. Кобелевых, Орловский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Кобелевых, Орловский уезд
Рождение ребёнка
1712

Дочь: Устинья Краева

Отец ребёнка: Краев Степан

Рождение ребёнка
1722

Дочь: ??? Краева

Отец ребёнка: Краев Степан

д. Ключеская
Рождение ребёнка
1729

Сын: Краев Анисим Краев

Отец ребёнка: Краев Степан

д. Ключеская
Рождение ребёнка
1731

Сын: Краев Степан Краев

Отец ребёнка: Краев Степан

д. Ключеская
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Васса Краева

Отец ребёнка: Краев Степан

д. Ключеская
Смерть
Неизвестно
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